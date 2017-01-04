НАСА рассказало, когда на МКС отправится первая афроамериканка

Вашингтон, 4 января. Первая космонавт-афроамериканец Джанетт Эппс войдет в состав экипажа МКС уже в мае 2018 года. Об этом сообщило американское космическое агентство.

Как сообщают представители НАСА, Эппс будет выполнять обязанности бортинженера в составе 56 и 57 экипажа МКС. К этому моменту ей исполнится 48 лет.

Для Эппс это будет первый полет. Кроме того, она станет первой афроамериканкой в составе МКС.

До Эппс обязанности бортинженера в составе экспедиции будет выполнять Эндрю Фьюстелл. Он примет участие в 55 экспедиции, а также примет командование 56-й. До этого он уже дважды был в космосе в рамках краткосрочных миссий в 2009 и 2011 году.