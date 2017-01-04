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Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»
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    Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

    22:30  4 Января 2017
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    Командование ИГ перебросило в Ракку подкрепление для борьбы с отрядами SDF

    Сирия, 4 января. Террористы ИГ** и отряды SDF** перебрасывают подкрепления на западную окраину города Ракка. В ходе бомбардировок ВВС западной коалиции в Идлибе были уничтожены два высокопоставленных командира «Джебхат ан-Нусры»****. Боевики ССА**** отбили населенный пункт на востоке Эс-Сувейды в ходе столкновений с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

    Провинция Дамаск

    Как сообщает новостной портал SANA, в Дамаске состоялась встреча между президентом Сирии Башаром Асадом и председателем Комитета по национальной безопасности и внешней политике Совета Шуры Ирана Алаэддина Боруджерди. В ходе переговоров участники встречи коснулись вопроса об исторических отношениях между странами и путях их укрепления. Кроме того, Боруджерди поздравил народ Сирии с победой в Алеппо, которая, по его словам, является важнейшим шагом на пути к восстановлению мира на всей территории государства.

    Президент Сирии Башар Асад

    Провинция Алеппо

    Первая группа военнослужащих специального назначения Сирийской демократической армии (SDF), состоящая из 60 бойцов, закончила учения в районе Эфрин на севере города Алеппо. В скором времени подразделение будет переброшено на западную окраину города Ракка в качестве подкрепления в операции против боевиков ИГ.

    Террористы ИГ провели неожиданную атаку позиций подразделений турецкой армии на западной окраине города Аль-Баб, расположенного в северо-восточной части провинции Алеппо. В ходе столкновений с боевиками погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения. Предполагается, что уже в ближайшие дни армия Турции возобновит наступления на опорные пункты ИГ в регионе в рамках широкомасштабной операции «Щит Евфрата».

    На северо-востоке провинции Алеппо продолжаются бои между армией Турции и ИГ

    Провинция Дейр эз-Зор

    Подкрепление террористов ИГ, состоящее из нескольких отрядов, было направлено командованием формирования на позиции в районе населенного пункта Меркада, находящегося на северо-востоке от города Дейр эз-Зор. Оттуда боевики в скором времени направятся в город Ракка для противостояния отрядам демократических сил.

    Провинция Даръа

    В населенном пункте Коя на юго-западе от города Даръа боевики союзной ИГ группировки «Джейш Халид Бин Аль-Валид» казнили мирного жителя. Молодой мужчина был обвинен в богохульстве. Боевики связали жертве руки, завязали глаза и произвели несколько выстрелов в голову.

    Провинция Идлиб

    Согласно уточненным данным, в результате серии авиаударов, нанесенных самолетами ВВС международной коалиции по укрепленным районам боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»* в северо-западной части провинции Идлиб, было уничтожено несколько высокопоставленных командиров группировки. Ранее сообщалось о 27 ликвидированных террористах. В их числе было как минимум два командира — Абу Омар Аль-Туркестан и Хаттаб Аль-Катани.

    В ходе авиаудара ВВС западной коалиции в Идлибе были ликвидированы два командира «Джебхат ан-Нусры»

    Провинция Эс-Сувейда

    В восточной части провинции Эс-Сувейда вспыхнули ожесточенные бои между террористами ИГ и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). В регионе велись взаимные интенсивные обстрелы из артиллерии и минометов. Обе стороны понесли серьезные потери в численной силе. Тем не менее боевикам ССА удалось отбить населенный пункт Зелаф Дам. В окрестностях поселения время от времени возобновляются перестрелки.

    Ирак

    По информации представителя командования западной коалиции Джона Дорриана, силами коалиции на территории Ирака за прошедшие несколько дней были уничтожены три высокопоставленных командира ИГ, среди которых — Имад Аль-Махалауи, Абу Тюрк и Фалах Аль-Рашиди. Последний был ликвидирован в ходе операции в Мосуле, два других — в районе города Ширкат.

    Справка по организациям, упомянутым в публикации

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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