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Жители многоэтажки в Москве эвакуированы из-за обнаруженного снаряда
Происшествия

Жители многоэтажки в Москве эвакуированы из-за обнаруженного снаряда

Сегодня 21:10
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Жители многоэтажки в Москве эвакуированы из-за обнаруженного снаряда

Москва, 4 января. На западе Москвы эвакуировали жильцов 17-этажного дома. По словам источника в экстренных службах города, в доме был обнаружен подозрительный предмет, похожий на снаряд.

«Проведена частичная эвакуация жителей трех этажей 17-этажного жилого дома № 10 на улице Щорса после сообщения в полицию о предмете, напоминающем снаряд»,  — сообщил агентству РИА Новости источник.

Остальных подробностей ЧП не приводится. В настоящее время на месте работают специалисты и правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники на Mercedes похитили молодую девушку в Москве. Сейчас сотрудники столичного главка МВД РФ проверяют эту информацию.

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