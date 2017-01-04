Жители многоэтажки в Москве эвакуированы из-за обнаруженного снаряда

Москва, 4 января. На западе Москвы эвакуировали жильцов 17-этажного дома. По словам источника в экстренных службах города, в доме был обнаружен подозрительный предмет, похожий на снаряд.

«Проведена частичная эвакуация жителей трех этажей 17-этажного жилого дома № 10 на улице Щорса после сообщения в полицию о предмете, напоминающем снаряд», — сообщил агентству РИА Новости источник.

Остальных подробностей ЧП не приводится. В настоящее время на месте работают специалисты и правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники на Mercedes похитили молодую девушку в Москве. Сейчас сотрудники столичного главка МВД РФ проверяют эту информацию.