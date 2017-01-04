Пенсионерку-наркодилера с килограммом героина поймали в Подмосковье

Москва, 4 января. Сотрудники полиции изъяли 48 граммов героина у пенсионерки в подмосковных Люберцах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в ходе обысков в квартире женщины было найдено еще 880 граммов наркотика.

Как говорится в сообщении, 65-летняя Люберец была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств. Экспертиза показала, что неизвестным веществом светлого цвета являлся именно героин. Против пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».

Напомним, в середине ноября этого года московская полиция задержала на Кавказском бульваре 28-летнего москвича с крупной партией героина.

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