Варшава, 4 января. Бронислав Комаровский, экс-президент Польши, госпитализирован в Варшаве, как сообщается, «с жалобами на сильные головные боли».

Однако информация о жалобах госпитализированного Комаровского официально не подтверждена, ответственных заявлений на данный момент нет. Более того, как сообщают польские СМИ, сам Комаровский, с которым, по данным Super Express, удалось связаться журналистам, подтвердил только факт госпитализации, однако отрицает информацию о головных болях: «Ничего не случилось, я на обследовании».

Экс-президент Польши пообещал сообщить детали, когда получит результаты обследований.

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