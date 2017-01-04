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«Первое дело» Трампа: Пенс рассказал, что в первую очередь сделает новый президент США
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«Первое дело» Трампа: Пенс рассказал, что в первую очередь сделает новый президент США

Сегодня 20:41
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«Первое дело» Трампа: Пенс рассказал, что в первую очередь сделает новый президент США

Вашингтон, 4 января. Избранный вице-президент Майк Пенс заявил, что отмена реформы обязательного медицинского страхования, известной под названием Obamacare, станет первым действием Дональда Трампа в должности президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Первым шагом будет обещанная отмена Obamacare», — отметил Пенс.

Как сообщил вице-президент, вторым шагом станет реформа системы здравоохранения, благодаря которой стоимость медицинского страхования будет снижена.

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Ранее глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства Дерек Норберг заявил, что новые санкции США против Москвы стали словно подаком на Новый год от Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу.

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