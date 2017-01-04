Ирак: два главаря ИГ уничтожены силами коалиции под Мосулом

Вашингтон, 4 января. Во время спецоперации силы коалиции уничтожили двух высокопоставленных боевиков «Исламского государства» (ИГ) в Ираке. По словам официального представителя международной коалиции во главе с США Джона Дорриана, Фалах аль-Рашиди, возглавлявший производство заминированных автомобилей, активно используемых для отражения атак войск коалиции в Мосуле, оказался одним из ликвидированных боевиков.

По данным коалиции, Имад аль-Махалауи абу Тюрк стал вторым уничтоженным боевиком. В ходе брифинга Дорриан пояснил, что ликвидация Аль-Махалауи снижает возможности для боевиков ИГ проводить свои операции в долине реки Евфрат.

Напомним, ранее правоохранительные органы Ирака освободили пятерых полицейских, которых удерживали в плену боевики ИГ.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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