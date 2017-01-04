Новости США: дочь Трампа съехала к Обаме, в Белом доме заговорили о введении санкций против Путина

Новости США, 4 января. Дочь избранного президента Иванка Трамп вскоре станет соседкой Барака Обамы. Официальный представитель Белого дома ответил на вопросы журналистов относительно внесения Владимира Путина в список санкций. Билл и Хиллари Клинтон приняли решение посетить церемонию инаугурации Дональда Трампа. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Белый дом не решился идти против Путина

Пресс-секретарь действующего главы Соединенных Штатов Барака Обамы Джош Эрнест объяснил, почему американская сторона отказалась от введения санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе брифинга журналисты задали Эрнесту вопрос о том, почему власти США не внесли Владимира Путина в список санкций вследствие хакерских атак, в которых действующее правительство обвинило Кремль. По мнению официального представителя Белого дома, применение санкций против Путина — это чрезвычайная мера, так как он является главой государства, а на такие действия следует идти только в самых крайних случаях.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявил о том, что полный отчет командования американской разведки о расследовании «российских» кибератак будет обнародован до того, как Барак Обама покинет президентский пост, то есть до 20 января текущего года, когда наконец пройдет инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Напомним, что представители американских спецслужб утверждают, что в ходе предвыборной президентской гонки российские хакеры якобы атаковали ресурсы политических организаций США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу в голосовании. Однако при этом никаких доказательств, подтверждающих причастность России к кибератакам, американская сторона не предоставила.

Клинтон «почтит» Трампа своим присутствием на инаугурации

Как сообщает американское издание New York Magazine, Билл и Хиллари Клинтон подтвердили свое присутствие на церемонии инаугурации избранного главы Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.

Согласно данным источника, супруги долго раздумывали относительно того, стоит ли посетить мероприятие. Так, главная соперница новоизбранного президента, бывший кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон консультировалась по этому поводу со своими помощниками и коллегами на протяжении последних нескольких недель. В итоге чета Клинтон приняла решение посетить церемонию и отдать таким образом дань уважения демократическому процессу в стране.

Ранее, как писало издание The Hill, о своем намерении посетить церемонию инаугурации заявил 39-й президент США Джимми Картер. В результате из ныне живущих экс-президентов Соединенных Штатов инаугурацию Трампа пропустит только один. Им станет 41-й по счету американский лидер Джордж Буш-старший. Ранее сообщалось, что он будет вынужден пропустить церемонию по состоянию здоровья.

Иванка Трамп перебралась поближе к Обаме

Старшая дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп вместе со своими мужем и детьми готовятся к переезду из Нью-Йорка в Вашингтон. При этом их новый дом располагается в двух шагах от места, где вскоре посте ухода с поста будет жить действующий американский лидер Барак Обама.

Иванка и ее супруг Джаред Кушнер уже подписали все необходимые документы, связанные с приобретением недвижимости. Новый дом семейства находится в престижном районе Калорама. По информации The Washington Post, покупка трехэтажного особняка обошлась супругам в 5 500 000 долларов. Кроме того, в их доме насчитывается шесть спален.

Однако самое интересное — это то, что оттуда им будет рукой подать до дома семейства Обамы, где нынешняя президентская чета поселится после инаугурации Трампа. Напомним, ранее сообщалось, что покидающий пост главы Соединенных Штатов Барак Обама планирует еще несколько лет прожить в американской столице. По словам действующего президента, он хочет, чтобы его младшая дочь Саша сначала закончила школу.

50-летняя Джанет Джексон родила первенца

Как пишет журнал People, вчера легендарная 50-летняя певица Джанет Джексон родила своего первенца. Сообщается, что роды прошли благополучно.

По информации представителя поп-дивы, во время родов Джанет Джексон не испытывала особенного стресса. Они протекали без каких-либо осложнений. В данный момент певица восстанавливает силы в комфортных условиях. Сын Джанет и ее мужа Виссам Аль-Мана получил имя Исса Аль-Ман.

Напомним, новость о беременности поп-звезды просочилась в СМИ еще в мае 2016 года, тем не менее сама Джексон подтвердила данный факт лишь в октябре.