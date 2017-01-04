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Восстановлена полная картина ЧП с А320 в аэропорту Калининграда
Происшествия

Восстановлена полная картина ЧП с А320 в аэропорту Калининграда

Сегодня 20:09
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Восстановлена полная картина ЧП с А320 в аэропорту Калининграда

Калининград, 4 января. Четыре специальных инженерных тягача Балтийского флота эвакуируют аварийный аэробус А-321, выехавший за пределы ВПП и блокировавший работу в аэропорту Калининграда «Храброво». По словам представителя флота Романа Мартова, уже в ближайшее время к месту назначения проследуют автомобили повышенной мощности и проходимости.

Согласно подробностям техэкспертиз и расследований, после того, как аэробус, заскользив на большой скорости, въехал в ограничительную водоотводную канаву, расположенную по границе ВПП, передняя стойка шасси лайнера подломилась. Далее переднее шасси вырвало из креплений. Кроме того, опустившись на фюзеляж, воздушное судно продолжило двигаться вперед, при этом сломавшаяся стойка послужила в качестве якоря, передает Life.

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Как сообщало ранее агентство НСН, самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку. На борту лайнера находились 167 человек, ни один их них не пострадал.

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Тимур Румянцев
#самолет #храброво #калиниград
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