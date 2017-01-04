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Ушел из жизни летчик-космонавт Игорь Волк
Общество

Ушел из жизни летчик-космонавт Игорь Волк

Сегодня 19:53
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Экипаж космического корабля "Союз-Т12" - Владимир Джанибеков (справа), Светлана Савицкая (в центре) и Игорь Волк (слева) перед полетом

Москва, 4 января. Накануне на 80-м году жизни скончался Герой Советского Союза, летчик-космонавт Игорь Волк. Как сообщает администрация подмосковного города Жуковский, Игорь Петрович многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов.

О причинах смерти космонавта никакой информации не приводится.

За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и авиации в 1997 году Волк был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Космонавт участвовал в испытаниях на «штопор» самолетов Су-27 и Су-27УБ, провел сложные испытательные работы на таких сверхзвуковых боевых истребителях, как МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29. В качестве космонавта-исследователя в 1984 году Волк совершил космический полет продолжительностью 11 суток и 19 часов на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7».

Напомним, 2 января сообщалось, что на 90-м году жизни скончался маршал артиллерии России Владимир Михалкин.

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