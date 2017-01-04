Появилось первое видео с места аварии пассажирского поезда в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 4 января. Пассажирский электропоезд потерпел аварию на вокзале «Атлантик терминал» в нью-йоркском районе Бруклин. В Сети также появилось первое видео, снятое на месте ЧП.

Так, в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск) на железной дороге Лонг-Айленда сошел с рельсов железнодорожный состав. В момент инцидента в поезде находились порядка 600 человек. По последней информации, 103 пассажира получили травмы в результате аварии. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

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Напомним, ранее сообщалось, что товарный поезд столкнулся с автомобилем, после чего въехал в электричку недалеко от города Саласпилс.