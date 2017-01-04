Земле предсказали уничтожение к октябрю 2017 года

Нью-Йорк, 4 января. Ученый Дэвид Мид заявил, что Планета Х, более известная как Нибиру, уничтожит нашу Землю уже в октябре 2017 года. По его мнению, данное небесное тело «врежется» в нашу планету, уничтожив на своем пути все живое.

Кроме того, ученый утверждает, чтобы люди не паниковали, им специально не говорят об этом. Мид также обосновал свое утверждение тем, что в последнее время на нашей планете довольно часто фиксируются провалы в земной коре, трещины и землетрясения. Все это связано с приближением к Земле Планеты Х. Магнат Роберт Вичину также поддержал Мида и приступил к строительству объектов для укрытия от катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что таинственные радиовспышки, которые называют «сигналами инопланетян», происходят за пределами Млечного Пути, в галактике, находящейся в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли.

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