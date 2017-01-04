Два пассажирских автобуса столкнулись на Алтае: двое погибших, 11 пострадавших

Барнаул, 4 декабря. Страшная авария произошла в Косихинском районе Алтайского края: в результате столкновения двух легковых автомобилей и двух пассажирских автобусов погибли два человека, еще 11 получили травмы. По словам источника в экстренных службах региона, ДТП случилось на 240-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

«По предварительным данным, пострадали 13 человек, двое из них погибли, еще 11 доставлены в лечебные учреждения», — сообщил источник агентству РИА Новости.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что три человека, включая 12-летнего ребенка, погибли в страшном ДТП под Рязанью.