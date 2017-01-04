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Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Бруклине
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Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Бруклине

Сегодня 19:09
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Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Бруклине

Нью-Йорк, 4 декабря. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в результате столкновения состава с железнодорожным буфером и произошла авария с участием пассажирского поезда в Бруклине.

«Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого», — написал Куомо в своем twitter.

По его словам, по счастливой случайности инцидент обошелся без погибших. Сломанная нога стала самой серьезной травмой, отметил губернатор.

По последней информации, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров. В результате аварии пострадали 103 человека, о чем сообщила пожарная служба Нью-Йорка.

Напомним, ранее сообщалось, что товарный поезд столкнулся с автомобилем, после чего въехал в электричку недалеко от города Саласпилс.

 

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Тимур Румянцев
#сша #нью-йорк #поезд
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