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Следственный комитет возбудил дело после ЧП в аэропорту Калининграда
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело после ЧП в аэропорту Калининграда

Сегодня 18:57
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Следственный комитет возбудил дело после ЧП в аэропорту Калининграда

Калининград, 4 января. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после выезда пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту «Храброво».

Как сообщили ФАН в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в настоящее время следователи установили, что в ночь на 4 января при выполнении рейса Москва-Калининград пассажирский лайнер после посадки выкатился за пределы ВПП, сломав при этом переднюю стойку шасси. 

На борту самолета находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам воздушного судна.

После ЧП воздушную гавань закрыли. Ее работа возобновилась лишь после 15.00 мск. При этом источник в экстренных службах города заявил агентству РИА Новости, что в аэропорту где находится самолет нет нужной спецтехники для его эвакуации. В ближайшее время в «Храброво» должен прибыть специальный кран.

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Ярослава Замысловатова
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Назван сверхэффективный способ похудения
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