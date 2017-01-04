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Назван сверхэффективный способ похудения
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Назван сверхэффективный способ похудения

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Назван сверхэффективный способ похудения

Лондон, 4 декабря. Для того чтобы сбросить вес эффективно и быстро, нужно ставить немного завышенные цели. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета. Журнал The Journal of Human Nutrition опубликовал результаты исследования.

Так, был проведен необычный эксперимент, который длился целый год. Все это время 24 тысячи добровольцев выполняли определенные задания, направленные на снижение веса. Первая группа должна была сбросить 27% веса, 20% — вторая, и 10% — третья. По итогам эксперимента первая группа с завышенными ожиданиями лишилась 19%, 14% — вторая, 10% — третья.

Ученые сделали вывод, что достижение цели происходит эффективнее, когда человек становится более целеустремленным.

Напомним, ранее сообщалось, что американские ученые разработали методику, позволяющую сбросить вес без сложных диет и упражнений – исследователи рекомендуют использовать мозг человека.

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Тимур Румянцев
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