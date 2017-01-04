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Киев собрался регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем
Украина

Киев собрался регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем

Сегодня 18:47
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Киев собрался регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем
Киев, 4 января. Минобороны Украины заявило о своих намерениях регулярно проводить учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем. 

С таким заявлением сегодня выступил глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак. При этом он особо подчеркнул, что Киев не собирается ни у кого спрашивать, какие учения ему проводить на данной территории. 

«Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Эти учения будут регулярными настолько, насколько нужно будет их проводить», – сообщил Полторак в эфире украинского «5 канала».

Кроме того, проведенные в начале декабря учения в Херсонской области он оценил как «очень удачные и нужные».

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Ярослава Замысловатова
#степан полторак
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