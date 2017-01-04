Предполагаемого террориста засняли камеры наблюдения на вокзале Берлина

Берлин, 4 декабря. Предполагаемый террорист Анис Амри был заснят камерами видеонаблюдения на вокзале в центре Берлина, где был совершен террористический акт. Об этом в прямом эфире телеканала N24 заявила официальный представитель генпрокуратуры Германии в Карлсруэ.

По ее словам, мужчина знал, что его снимают эти камеры, он повернулся к ним, после чего показал некий жест — поднятый вверх указательный палец.

Как стало известно ранее, выходец из Туниса Анис Амри год назад находился под наблюдением спецслужб. Было установлено, что Амри интересуется изготовлением взрывчатки и встречается с предполагаемыми членами запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Напомним, 19 декабря грузовик на полном ходу въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек.

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