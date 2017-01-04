Главные новости 4 января

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 4 января.

Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил России в использовании в Сирии тактики выжженной земли. Кроме того, глава Центрального разведывательного управления считает, что Москва намеренно пытается выставить всякую противостоящую ей в Сирии силу в качестве террористов. Когда молчат пушки: ЦРУ обвиняет РФ в войне не по правилам.

Оборонное ведомство России отреагировало на заявление ЦРУ. Подобные попытки американской стороны «подстелить соломки на будущее» не имеют шансов на успехов, убежден официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он также напомнил о тактике «выжженной земли», которую американские военные применяли в арабской стране еще до 2012 года. Минобороны РФ ответило на заявления ЦРУ о тактике «выжженной земли» в Сирии.

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы «Адмирала Кузнецова». Турция анонсировала скорый старт межсирйиских переговоров в Астане. Террористы теряют людей в Хомсе и Идлибе. Последние новости Сирии — в материале ФАН. Сирия сегодня: «Адмирал Кузнецов» в действии, удар по «Ан-Нусре», скорый старт переговоров в Астане.

Избранный президент США Дональд Трамп посчитал странным перенос на 6 января брифинг американской разведки по делу о якобы организованных Россией кибератаках. Трамп назвал странным перенос брифинга разведслужб по «русскому взлому».

САА контролирует границу с Голанскими высотами, в Ираке утверждают, что аль-Багдади будет уничтожен в Мосуле авиаударом ВВС коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 4 января 2017 7.00: САА контролирует границу с Голанскими высотами, в Ираке утверждают, что аль-Багдади будет уничтожен в Мосуле

Сразу 23 автомобиля попали в ДТП на 20 километре Московской кольцевой автодороги. Всего на юге МКАД произошло шесть ДТП. Два десятка машин всмятку: на МКАД гололед спровоцировал сразу шесть ДТП

Серийный убийца Чарльз Мэнсон, осужденный на пожизненное заключение, за убийство, в том числе, и супруги Романа Полански, госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Знаменитый серийный убийца Мэнсон госпитализирован вне стен тюрьмы в США

На борту «Титаника» в течение нескольких недель перед выходом из порта бушевал пожар. Тайна «Титаника»: исследователи назвали новую версию гибели лайнера

Таинственные, возникающие с определенной периодичностью радиовспышки, которые астрономы считали сигналами инопланетного происхождения, возникают не в Млечном Пути, а в галактике, а в галактике, расположенной в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли. Ученые обнаружили источник загадочных «радиосигналов инопланетян».

Чрезмерное употребление этих продуктов может нанести вред не только здоровью человека. Ученые рассказали об опасности, которая кроется в мясе и шоколаде.

При зомби-апокалипсисе уже примерно через сто дней численность здорового населения земли сократится настолько, что повторное заселение планеты станет почти невозможным, заявили ученые. Ученые вычислили точку невозврата для человечества при зомби-апокалипсисе.