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Трамп отреагировал на заявления Ассанжа о взломе переписки Подесты
Политика

Трамп отреагировал на заявления Ассанжа о взломе переписки Подесты

Сегодня 18:38
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Трамп отреагировал на заявления Ассанжа о взломе переписки Подесты

Вашингтон, 4 января. Избранный президент США Дональд Трамп ответил на заявления основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломе почты главы штаба Хиллари Клинтон, попутно обрушившись с критикой на  демократический национальный комитет. 

По мнению Ассанжа, взломать переписку Джона Подесты смог бы и подросток. «Ассанж сказал: «14-летний мог взломать Подесту». Почему демократический национальный комитет такой неосторожный? Также сказал, что русские не давали ему информацию»,  — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. 

Ранее Ассанж в интервью телеканалу Fox News опроверг сведения о том, что обнародованные документы демократов портал WikiLeaks получил от  группы российских хакеров.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#хиллари клинтон #дональд трамп #сша #джулиан ассанжа
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