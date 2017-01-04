Трамп отреагировал на заявления Ассанжа о взломе переписки Подесты

Вашингтон, 4 января. Избранный президент США Дональд Трамп ответил на заявления основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломе почты главы штаба Хиллари Клинтон, попутно обрушившись с критикой на демократический национальный комитет.

По мнению Ассанжа, взломать переписку Джона Подесты смог бы и подросток. «Ассанж сказал: «14-летний мог взломать Подесту». Почему демократический национальный комитет такой неосторожный? Также сказал, что русские не давали ему информацию», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Ассанж в интервью телеканалу Fox News опроверг сведения о том, что обнародованные документы демократов портал WikiLeaks получил от группы российских хакеров.