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Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе
Новости Сирии

Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе

Вчера 19:30
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Отряды SDF ведут атаку позиций боевиков ИГ на западе от города Ракка

Сирия, 4 января. Отряды SDF* наступают на укрепрайоны боевиков ИГ** на западе от города Ракка. «Джебхат ан-Нусра»*** объединила под своим началом боевиков шести оппозиционных формирований, опасаясь начала операции сирийской армии в Идлибе. ВВС западной коалиции сбросили бомбы на юго-востоке Хасаки по путям поставок нефти ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Алеппо

Сразу после того, как саперные подразделения Вооруженных сил России завершили операцию по разминированию освобожденных от боевиков восточных районов Алеппо, в городе начались работы по уборке развалин, оставшихся после четырех лет войны. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись, на которой показано, как бульдозеры, самосвалы и грейдеры расчищают развалины. Кроме того, на записи можно увидеть обращение жителей города к представителям командования международной коалиции. По их мнению, именно они должны выделить денежные средства на восстановление города, так как он был разрушен боевиками, которых Запад поддерживал и называл «умеренной оппозицией».

Провинция Хомс

На севере от города Хомс продолжаются ожесточенные столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Правительственные военнослужащие ведут огонь из тяжелых минометов и артиллерии. Боевики продолжают нести серьезные потери в живой силе. В числе уничтоженных террористов также был один из высокопоставленных командиров группировки Мухаммед Касим Аль-Хадж.

Военнослужащие САА ликвидировали высокопоставленного командира «Джебхат ан-Нусры» на севере от Хомса

Провинция Дейр эз-Зор

По еще неподтвержденной информации, отряды боевиков ИГ, дислоцировавшиеся в окрестностях авиабазы «Т-4» под Пальмирой на востоке провинции Хомс, приняли решение покинуть свои позиции в регионе. В данный момент террористы двигаются в сторону Ракки. Как отмечает военный источник ФАН Ахмад Марзук, в том случае, если данная информация подтвердится, сирийская армия получит прекрасную возможность начать широкомасштабное наступление против ИГ в Дейр эз-Зоре.

Провинция Идлиб

Формирование «Джебхат Фатх аш-Шам» объединило под своим началом боевиков шести повстанческих группировок, среди которых «Ахрар аш-Шам», «Нур Аль-Дин Зенки», «Аджнад аш-Шам», «Лива Аль-Хак», «Ансар Аль-Дин» и «Исламская партия Туркестана». Коалиция получила название Syrian Islamic Body. Таким образом, согласно оппозиционному источнику, «Ан-Нусра» собрала более 50 тысяч боевиков для того, чтобы не дать правительственным войскам вернуть под свой контроль Идлиб.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) окружили террористов ИГ в районе населенного пункта Видуян, находящегося на западе от города Ракка. Бойцы SDF взяли под свой контроль большую часть поселения и территорий в его окрестностях. ВВС международной коалиции осуществляли поддержку с воздуха. Сообщается, что боевики понесли значительный численный урон. Однако также погибли несколько бойцов демократических сил. При этом перестрелки пока продолжаются.

Провинция Хама

Согласно информации оппозиционного источника, ВВС Сирии провели бомбардировки укрепрайонов боевиков в районе городов Мурек и Кафр Зета, расположенных в северной части провинции Хама. Тем не менее, как сообщили официальные представители Минобороны России, сирийская авиация, как и ВКС РФ, не наносят авиаудары по позициям боевиков оппозиционных сил в рамках вступившего в силу с 30 декабря режима без огня.

Провинция Хама

Провинция Хасака

Бомбардировщики ВВС западной коалиции нанесли серию авиаударов по путям поставок нефти террористов ИГ, пролегающим вдоль по Сирийско-Иракской границе на юго-востоке провинции Хасака. В результате было уничтожено несколько автоцистерн боевиков ИГ. Кроме того, ликвидированы все члены экипажей.

Ирак

Иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил о том, что Ирак не позволит военным подразделениям Рабочей партии Курдистана использовать территорию страны для подготовки нападений на Турцию. Как отмечает военный источник ФАН, Аль-Абади своим заявлением сделал важный шаг к укреплению отношений между Ираком и Турцией.

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Алексей Громов
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