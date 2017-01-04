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Националисты на факельном шествии в Киеве потребовали выгнать евреев из Украины
Украина

Националисты на факельном шествии в Киеве потребовали выгнать евреев из Украины

Сегодня 18:25
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Националисты на факельном шествии в Киеве потребовали выгнать евреев из Украины

Киев, 4 января. Киевские националисты, отмечая день рождения Степана Бандеры, потребовали выгнать евреев из Украины. Об этом заявил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По словам Долинского, одним из лозунгов, который скандировали националисты на своем марше в Киеве, было именно требование «выгнать вон» из страны евреев. Более того, Долинский утверждает, что участники факельного шествия использовали «немецкий вариант этого слова, применяемого нацистами».

Напомним, марш в честь 108-ю годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры прошел в Киеве в первый день нового года. Националисты с факелами прошли от памятника Тарасу Шевченко через центр столицы до площади Независимости. Во время шествия они скандировали  антироссийские лозунги и прославляли Украину.  Их безопасность охраняли почти 700 правоохранителей. 

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту бандеровщину «всемирным позором Украины» и подчеркнул, что шествие националистов бьет по международному имиджу страны. 

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Ярослава Замысловатова
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