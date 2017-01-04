Ученые раскрыли секрет радиосигналов инопланетян

Нью-Йорк, 4 января. Исследователи из Нидерландов и Канады выяснили, что таинственные радиовспышки, которые называют «сигналами инопланетян» происходят за пределами Млечного Пути, в галактике, находящейся в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли.

Как утверждают исследователи, сигнал рождается в созвездии Возничего. При этом сам источник находится еще дальше от Земли — примерно в 140 миллионах световых лет.

По мнению специалистов, это большой прорыв в поисках инопланетной жизни, несмотря на то, что в настоящее время ни природа радиосигналов, ни их значение пока не раскрыты.

Отметим, что о загадочных радиовспышках речь зашла еще 10 лет назад, когда их неожиданно открыли во время наблюдений за радиопульсарами. Далее были найдены следы еще девяти подобных вспышек. Речь зашла о внеземных цивилизациях после того, как в их структуре была замечена непонятная периодичность.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Сан-Франциско создали уникальный проект под названием Messaging Extra Terrestrial Intelligence, в планах которого к концу 2018 года отправить приветственное послание на планеты Проксимы Центравра.

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