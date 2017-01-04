Десятки связанных с ИГ подозреваемых задержаны по делу о теракте в Стамбуле

Анкара, 4 января. В ходе спецоперации в Измире турецкая полиция задержала два десятка предполагаемых иностранных боевиков, которые связаны с «Исламским государством» (ИГ). По информации агентства Reuters, в настоящее время правоохранители допрашивают подозреваемых из стран Северной Африки и Средней Азии.

Как писали иностранные СМИ, в Измире по делу расследования теракта в Стамбуле были задержаны десятки подозреваемых, включая членов трех семей, некоторые из которых проживали в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым террористом.

Ранее газета «Известия» сообщала о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об установлении личности террориста, который открыл огонь по посетителям ночного клуба в Стамбуле.

«Исламское государство» (арабское название - ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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