Лидеры Молдавии и Приднестровья проводят первую за восемь лет встречу

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Бендеры (Прднестровье), 4 января. Президенты Молдавии и Приднестровья проводят первую за восемь лет встречу. Переговоры Вадима Красносельского и лидера Молдавии Игоря Додона проходят в городе Бендеры.

Как сообщили в пресс-службе главы Приднестровья, политики собираются обсудить множество «накопившихся вопросов». Ранее Красносельский заявил, что он надеется на позитивный диалог, а Додон поздравил Красносельского в победой на президентских выборах.

Напомним, о победе Красносельского на выборах президента Приднестровья официально объявили 12 января.