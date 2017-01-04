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Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ
Политика

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Вчера 18:08
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Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Слова главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Россия якобы применяет в Сирии тактику «выжженной земли», являются просто попыткой США отвлечь внимание от собственных военных преступлений на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил сегодня официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.  

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России», — отмечает генерал-майор.

Кроме того, как сообщала НСНКонашенков напомнил, что еще начиная с 2012 года «международная коалиция во главе с США методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения». При этом объекты инфраструктуры террористов, против которых якобы были направлены авиаудары США, не особо пострадали. Все это позволило боевикам ежемесячно зарабатывать на незаконной продаже сирийской нефти десятки миллионов долларов и вербовать в свои ряды все новых и новых членов.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Владимир Брутер, политолог-американист, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, представил Федеральному агентству новостей свою оценку слов Джона Бреннана.

«Где Россия в Сирии оставила после себя выжженную землю? Где нейтральные или хотя бы пристрастные документы, показывающие, что действия сирийско-ирано-российской коалиции привели к массовым разрушениям, бегству мирных жителей, большому количеству человеческих потерь? Где документальные свидетельства всего того, что называется войной не по правилам? На это нет никаких документов. Никаких», — убежден политолог.

При этом, по его мнению, коалиция Сирии, Ирана и РФ «тоже совершала ошибки», но от этого во время войны никто не застрахован. «При этом мы помним, что военная операция России по освобождению Алеппо не раз прерывалась гуманитарными паузами. Она специально была замедлена, чтобы не допустить повышенного числа жертв среди мирного население. Хотя бы одно это показывает, что Россия не использует тактику «выжженной земли», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам эксперта, на это же указывают и многочисленные попытки России и Сирии договориться с различными оппозиционными группировками о выходе их бойцов из Алеппо вместе с членами семей и легким огнестрельным оружием. «Очевидно, что у России никогда не было каких-то планов по разрушению в Сирии», — отметил Брутер.

Владимир Брутер, политолог

Политолог полагает, что и сам  Бреннан прекрасно понимал, что заявления о тактике «выжженной земли» являются чистой воды «фейком», ведь эти слова никак не увязываются с полученным Россией в Сирии результатом — с освобождением Алеппо сравнительно малым числом жертв.

«Ничего в словах Бреннана, кроме сугубо утилитарной попытки обвинить Россию в чем перед своим уходом с поста главы ЦРУ, нет. Его заявления взяты с потолка и преследуют цель поддержать высокий уровень напряжения в информационном пространстве. На основе подобных пустых заявлений уходящая администрация пытается провести еще какие-то действия санкционного характера, призванные еще больше ухудшить отношения США и России. На мой взгляд, эта политика Обамы и его администрации, принятая им в начале прошлого месяца, является не просто никуда ни годной, но сознательно провокативной», — подводит итог Брутер.

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Иван Верихов
#барак обама #россия #сша #сирия #игорь конашенков #владимир брутер #джон бреннан
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