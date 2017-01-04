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Главу Банка России Набиуллину назвали лучшим главой ЦБ в Европе
Политика

Главу Банка России Набиуллину назвали лучшим главой ЦБ в Европе

Сегодня 17:40
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Главу Банка России Набиуллину назвали лучшим главой ЦБ в Европе

Лондон, 4 января. Известный британский специализированный журнал The Banker объявил главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем центрального банковского органа в Европе. Авторы журнала отметили усилия Набиуллиной в деле оздоровления банковского сектора РФ и борьбы с инфляцией в России.

По мнению The Banker, благодаря усилиям Набиуллиной инфляция в России снизилась с 12,9% по итогам 2015 года до уровня в 5,4% по официальным данным Росстата. При этом, как отмечается со ссылкой на данные Международного валютного фонда, в современной России инфляция никогда не снижалась ниже 6,1%.

Параллельно Набиуллина вела бескомпромиссную борьбу с ненадежными банковскими структурами в России. 2016 год стал в этом отношении знаковыми: были отозваны лицензии на банковскую деятельность у более чем 300 кредитных организаций за год. Это привело к ощутимому оздоровлению банковского сектора, переполненного убыточными банками, которые работали по сомнительным схемам.

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Валентин Меликов
#эльвира набиуллина
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