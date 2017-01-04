WikiLeaks даст 20 тысяч долларов за пропавшие документы Белого дома

Вашингтон, 4 декабря. Руководство портала WikiLeaks объявило награду за информацию, которая поможет изобличить лиц, причастных к пропаже документов в администрации действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Как сообщается на странице проекта в Twitter, сведения оценены в $20 тыс.
Как указано в сообщении интернет-ресурса, WikiLeaks готов заплатить внушительную сумму за данные, которые приведут к аресту или разоблачению любого агента администрации Обамы, уничтожающего важную информацию. В публикации также указано, что из Управления национальных архивов и учетных документов был похищен диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон, передает газета «Известия».
Напомним, несколько дней назад представители ресурса WikiLeaks сообщили, что Обама, выславший из страны 35 российских дипломатов, мог нарушить положения Венской конвенции.