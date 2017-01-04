FAN-TV Лента новостей
Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии
Политика

Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии

Сегодня 17:36
37

Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии

Москва, 4 января. Минобороны РФ отреагировало на заявления главы ЦРУ США о тактике «выжженной земли» в Сирии, которую якобы использует Россия. Подобные попытки американской стороны «подстелить соломки на будущее» не имеют шансов на успехов, убеждены в оборонном ведомстве РФ. Кроме того, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков напомнил о тактике «выжженной земли», которую американские военные применяли в арабской стране еще до 2012 года.

Прежде чем нападать на Москву ЦРУ стоит вспомнить  историю возникновения термина о «тактике выжженной земли»,   заявил Конашенков. Он напомнил, что к подобной тактике Штаты прибегают с 1945 года, когда ВВС США применили ядерные боеприпасы в Японии.

Характеризуя действия международной коалиции в САР, Конашенков подчеркнул, что все усилия коалиции направлены на методичное разрушение инфраструктуры Сирии. Все это делается, чтобы  «максимально ослабить ее легитимное правительство, несмотря на угрозу для мирных граждан». При этом он особо подчеркнул, что ВВС коалиции почему-то не бомбят захваченные «Исламским государством» (ИГ, запрещена в РФ) объекты нефтедобычи в Сирии.

Как сообщала ранее газета «Известия», о применении Россией «тактики выжженой земли» в САР ранее заявил глава ЦРУ Джон Бреннан.

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Сегодня 17:16
53

Новости Новороссии: ВСУ оклеветали Донецк и Луганск, Киев стягивает бойцов «Правого сектора» к ЛНР

Сегодня 16:58
286

Оливье-аналитика: Роман Носиков про Новый год как повод высказаться

Сегодня 16:48
108

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Сегодня 16:43
149

Сирия новости 4 января 2017 16.30: САА отбила позиции ИГ вблизи Пальмиры, боевики сдают оружие в Дамаске

Сегодня 16:30
385
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии

17:36

Представитель ООН ждет приглашения на переговоры по Сирии в Астане

17:30

Поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, около 20 пострадавших

17:29

Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Тюменью

17:17

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

17:16

Сирия: правительственные войска нанесли удар по ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

17:15

Московская полиция ловит похитителей девушки на черном Mercedes

17:09

Президенты Молдавии и Приднестровья провели первую встречу за восемь лет

17:04

Две женщины и ребенок стали жертвами пожара под Иркутском

17:02

Новости Новороссии: ВСУ оклеветали Донецк и Луганск, Киев стягивает бойцов «Правого сектора» к ЛНР

16:58

Королева Елизавета II впервые появилась на публике после болезни

16:55

Либеральные СМИ назвали политиков, которые «испортят 2017 год»

16:50
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Представитель ООН ждет приглашения на переговоры по Сирии в Астане
Читать
Закрыть