Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии

Москва, 4 января. Минобороны РФ отреагировало на заявления главы ЦРУ США о тактике «выжженной земли» в Сирии, которую якобы использует Россия. Подобные попытки американской стороны «подстелить соломки на будущее» не имеют шансов на успехов, убеждены в оборонном ведомстве РФ. Кроме того, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков напомнил о тактике «выжженной земли», которую американские военные применяли в арабской стране еще до 2012 года.

Прежде чем нападать на Москву ЦРУ стоит вспомнить историю возникновения термина о «тактике выжженной земли», заявил Конашенков. Он напомнил, что к подобной тактике Штаты прибегают с 1945 года, когда ВВС США применили ядерные боеприпасы в Японии.

Характеризуя действия международной коалиции в САР, Конашенков подчеркнул, что все усилия коалиции направлены на методичное разрушение инфраструктуры Сирии. Все это делается, чтобы «максимально ослабить ее легитимное правительство, несмотря на угрозу для мирных граждан». При этом он особо подчеркнул, что ВВС коалиции почему-то не бомбят захваченные «Исламским государством» (ИГ, запрещена в РФ) объекты нефтедобычи в Сирии.

Как сообщала ранее газета «Известия», о применении Россией «тактики выжженой земли» в САР ранее заявил глава ЦРУ Джон Бреннан.