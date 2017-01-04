Поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, около 20 пострадавших

Нью-Йорк, 4 декабря. В нью-йоркском Бруклине с рельсов сошел пассажирский пригородный поезд. По данным телеканала Fox5, в результате инцидента по меньшей мере 18 пассажиров пострадали.
Согласно приведенной информации, ЧП случилось около 8.20 по местному времени (16.20 мск) на железной дороге Лонг-Айленда в Бруклине. В настоящее время устанавливается точное число пострадавших. По словам очевидцев, ни один человек не получил тяжелых травм. Официальная система аварийного оповещения Нью-Йорка в своем Twitter подтвердила факт случившегося.
Brooklyn: #BREAKING *Train Derailment* to LIRR at Atlantic Ave Terminal, 10-60 **MCI** Transmitted @FDNY reporting 38+ injuries att. #EMS pic.twitter.com/3O4jUuI65u— NYS Hock (@911fb) January 4, 2017
Напомним, ранее сообщалось, что товарный поезд столкнулся с автомобилем, после чего въехал в электричку недалеко от города Саласпилс.