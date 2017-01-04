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Представитель ООН ждет приглашения на переговоры по Сирии в Астане
Политика

Представитель ООН ждет приглашения на переговоры по Сирии в Астане

Сегодня 17:30
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Представитель ООН ждет приглашения на переговоры по Сирии в Астане

Нью-Йорк, 4 января. Помощник спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры заявил, что ООН, конечно же, рассчитывает на получение приглашения на мирную встречу по Сирии, которая должна состояться в Астане. По словам представителей офиса де Мистуры, предполагаемая дата встречи — 23 января — уже упомянута в приложении к резолюции СБ ООН по Сирии.

«Как мы понимаем, организаторы Астаны ведут подготовку. Мы ожидаем, что нас пригласят и планируем там быть», — объявил помощник де Мистуры Майкл Контет в беседе с РИА Новости. От дальнейших комментариев, по его словам, в ООН воздерживаются до получения приглашения от организаторов встречи.

Напомним, ранее стало известно, что предполагаемая мирная встреча по Сирии пройдет в Астане в предпоследний понедельник января. Россия в рамках встречи будет представлять сторону сирийских властей, а Турция — сторону оппозиции.

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Валентин Меликов
#стаффан де мистура
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