FAN-TV Лента новостей
Сирия: правительственные войска нанесли удар по ИГ и «Джебхат ан-Нусра»
Политика

Сирия: правительственные войска нанесли удар по ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

Сегодня 17:15
87

Сирия: правительственные войска нанесли удар по ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

Дамаск, 4 января. Вооруженные силы Сирии провели массированную операцию против боевиков ИГИЛ в восточной части провинции Хомс, нанеся удары по силам террористов в окрестностях города Пальмира и в других населенных пунктах. По данным агентства SANA, в результате этих операций было уничтожено большое количество боевиков.

Параллельно шло наступление на позиции боевиков в районе Джуб аль-Джара — там правительственным войскам удалось уничтожить запасы вооружений террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).

По данным агентства, правительственными силам удалось нанести артиллерийский и ракетный удар и по боевикам «Джебхат ан-Нусра» (также запрещена в России) и других террористических организаций близ населенных пунктов Ум Шаршух и Джавалик.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Сегодня 17:16
53

Новости Новороссии: ВСУ оклеветали Донецк и Луганск, Киев стягивает бойцов «Правого сектора» к ЛНР

Сегодня 16:58
286

Оливье-аналитика: Роман Носиков про Новый год как повод высказаться

Сегодня 16:48
108

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Сегодня 16:43
149

Сирия новости 4 января 2017 16.30: САА отбила позиции ИГ вблизи Пальмиры, боевики сдают оружие в Дамаске

Сегодня 16:30
385
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии

17:36

Представитель ООН ждет приглашения на переговоры по Сирии в Астане

17:30

Поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, около 20 пострадавших

17:29

Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Тюменью

17:17

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

17:16

Сирия: правительственные войска нанесли удар по ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

17:15

Московская полиция ловит похитителей девушки на черном Mercedes

17:09

Президенты Молдавии и Приднестровья провели первую встречу за восемь лет

17:04

Две женщины и ребенок стали жертвами пожара под Иркутском

17:02

Новости Новороссии: ВСУ оклеветали Донецк и Луганск, Киев стягивает бойцов «Правого сектора» к ЛНР

16:58

Королева Елизавета II впервые появилась на публике после болезни

16:55

Либеральные СМИ назвали политиков, которые «испортят 2017 год»

16:50
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Лебединая песня русофобов: Минобороны отреагировало на обвинения ЦРУ по Сирии
Читать
Закрыть