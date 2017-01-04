Сирия: правительственные войска нанесли удар по ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

Дамаск, 4 января. Вооруженные силы Сирии провели массированную операцию против боевиков ИГИЛ в восточной части провинции Хомс, нанеся удары по силам террористов в окрестностях города Пальмира и в других населенных пунктах. По данным агентства SANA, в результате этих операций было уничтожено большое количество боевиков.

Параллельно шло наступление на позиции боевиков в районе Джуб аль-Джара — там правительственным войскам удалось уничтожить запасы вооружений террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).

По данным агентства, правительственными силам удалось нанести артиллерийский и ракетный удар и по боевикам «Джебхат ан-Нусра» (также запрещена в России) и других террористических организаций близ населенных пунктов Ум Шаршух и Джавалик.