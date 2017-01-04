Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Тюменью

Ханты-Мансийск, 4 декабря. Страшное ДТП произошло в Тюменской области: в результате столкновения легковушки с рейсовым автобусом погибли три человека, еще 15 получили травмы. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону, трагедия случилась на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе в ночь на 4 января.

Согласно приведенной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с направлявшимся в Ханты-Мансийск из Тюмени рейсовым автобусом. В результате сильного удара автобус опрокинулся на бок. Как отметили в управлении ГИБДД, мужчины 59 и 56 лет, а также 58-летняя женщина, находившиеся в легковушке, погибли на месте. 15 пассажиров автобуса получили различные травмы, для оказания медицинской помощи они были госпитализированы в Ярковскую районную больницу.

Ранее сообщалось, что три человека, включая 12-летнего ребенка, погибли в страшном ДТП под Рязанью.