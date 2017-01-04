Московская полиция ловит похитителей девушки на черном Mercedes

Москва, 4 января. Неизвестные злоумышленники на Mercedes похитили молодую девушку в Москве. О преступлении в полицию сообщили очевидцы ЧП. Сейчас правоохранители проверяют эти сведения.

По словам свидетелей, девушку похитили в районе Озерной улицы. «Группа мужчин насильно посадила молодую женщину в иномарку Mercedes с черной крышей, после чего они скрылись в неизвестном направлении» — утверждают свидетели.

В настоящее время сотрудники столичного главка МВД РФ проверяют эту информацию, сообщил источник телеканала Life.

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