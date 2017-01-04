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Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?
Экономика

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Сегодня 17:16
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Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Тезис о том, что китайская экономика находится на грани краха, становится все более популярным в мировом, да и в российском медиапространстве. Публикации такого рода сыплются как из рога изобилия, при этом зачастую их авторы даже не пытаются хоть как-то совместить свои утверждения с действительностью.

Путаница с госдолгом

Вот, например, РБК публикует статью Василия Олейника, представленного в качестве «эксперта инвестиционной компании Ай Ти Инвест», под названием «Откуда прилетят «черные лебеди» в 2017 году». Что пишет этот финансовый гуру относительно КНР? А пишет он следующее: «госдолг Китая достиг почти 250% от ВВП». Точка.

Теперь смотрим официальную статистику. Согласно этим данным, на конец сентября 2016 года внешний госдолг КНР составил 1,43 трлн долларов, весь госдолг (внешний и внутренний) — около 4,6 трлн долларов, а ВВП КНР — свыше 17 трлн долларов.

Может быть, уважаемый автор имел в виду ВВП не КНР, а Тайваня — ведь не сказано же, относительно ВВП какой страны госдолг Китая составляет 250%? Но нет, ларчик открывается проще.

«Общий объем совокупного долга Китая составляет, по разным оценкам, до 28 трлн долларов, что уже превышает размеры внешнего долга США или Германии. Долг Китая составляет более 236% от годового ВВП страны», — говорится на сайте «Южный Китай. Особый взгляд».

А вот еще цитата: «совокупный долг, включая государственный, в Китае больше 27,2 трлн долл., это 255% ВВП, а 8 лет назад он составлял всего 147% ВВП».  Это уже сказано на сайте ChinaLogist.

При желании, пройдя по ссылкам, можно добраться и до «первоисточников» этого вброса, типа британского Business Insider. Там, со ссылкой на Bank of America, утверждается, что в 2005 году китайские долги (все: государственные, корпоративные и частные, внешние и внутренние, национальные и региональные) составляли 164% от ВВП, а сейчас — 236%.

То есть все эти и многие другие «эксперты» не знают (или не хотят знать в данном конкретном случае применительно к Китаю?) разницы между государственным, корпоративным и частным долгом, поэтому и сравнивают внешний долг США и Германии с совокупным долгом Китая? Блестяще! Они что, зубного порошка все наелись? Ну, для сравнения, совокупный долг США в настоящее время составляет свыше 60 трлн долл., более чем втрое превышая величину федерального госдолга.

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Чушь про «бегство капиталов»

И это касается не только реальных или мнимых проблем Китая с долгами. Еще одна «фишка» информационных вбросов — якобы запредельные масштабы «бегства капиталов» из КНР. Приводятся оценки такого «бегства» в размере 265–280 млрд долларов за 2016 год. Иностранные инвесторы массово выводят свои деньги из страны, пока все не рухнуло? С закрытием предприятий и т. д.?

Да ничего подобного! Компании КНР, имея положительное сальдо внешнеторгового баланса (594,5 млрд долларов в 2015 году, в 2016 году будет примерно такая же цифра), инвестируют часть своих прибылей за пределами национальных границ, вкладываясь, по преимуществу, в реальные активы. Это называется не «бегством», а «вывозом» капитала, почувствуйте разницу!

Нет, конечно, кое-что из этих китайских денег идет «за бугор» и по «серым», даже по «черным» схемам, но подобные операции — явно не мейнстрим финансовых потоков из Поднебесной. К тому же, многие факты арестов и даже казней «коррупционеров» пекинскими властями являются результатом внутриполитических конфликтов, а не собственно финансово-экономических преступлений как таковых.

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Старый друг лучше новых двух

И то же самое можно видеть практически по всем пунктам «экономической» антикитайской пропаганды в российских и мировых масс-медиа. В связи с этим возникает вполне естественный вопрос: такое вот внезапное и всеобщее стремление выдать мягкое за теплое, оно чем вызвано? Поголовным дремучим невежеством? Или это сегодня так сформулирован «социальный заказ»?

Логика-то просматривается ясно. Избрание Дональда Трампа президентом США, Китай — «враг Америки №1», поэтому необходимо любой ценой рассорить Пекин с Москвой? А для этого нужно, в том числе, убедить российское общество, что КНР находится накануне экономического (а значит, и социально-политического) краха, а потому не является надежным и перспективным стратегическим союзником России.

Хрестоматийный, образца 1925 года, булгаковский персонаж, профессор Преображенский, как известно, советовал не читать перед обедом советских газет. Наверное, сегодня он посоветовал бы то же самое уже относительно «экспертов» всех мастей, пророчащих крах экономике КНР, поскольку темпы ее роста в 2017 году — о, ужас! — составят «всего-то» 6,2% ВВП. Кстати, в абсолютных цифрах эти самые 6,2% означают больше триллиона долларов. Примерно половину всего мирового роста.

И «на закуску». Все вышесказанное не означает, что, например, китайский фондовый рынок в 2017 году будет оставаться стабильным. Скорее всего, он, как неотъемлемая часть мирового фондового рынка, стоит перед перспективой весьма существенного падения. Но оно в любом случае будет иметь для экономики КНР менее катастрофические последствия, чем аналогичные процессы в Северной Америке, Европе и Японии, для соответствующих национальных экономик.

Знаете, почему? Потому что в фондовые игры ключевые производственные мощности «Красного Дракона» по-прежнему не включены.

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Олег Щукин
#дональд трамп #олег щукин #василий олейник
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