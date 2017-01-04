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Президенты Молдавии и Приднестровья провели первую встречу за восемь лет
Политика

Президенты Молдавии и Приднестровья провели первую встречу за восемь лет

Сегодня 17:04
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Президенты Молдавии и Приднестровья провели первую встречу за восемь лет

Бендеры, 4 января. В расположенном близ границы между Молдавией и Приднестровской молдавской республикой городе Бендеры состоялась первая за много лет встреча руководителей двух стран — встретили вновь избранный президент Молдавии Игорь Додон и глава ПМР Вадим Красносельский.

Подводя итоги встречи, Красносельский отметил, что сторонам удалось наладить контакт и обсудить ряд первоочередных вопросов, требующих разрешения, таких как свобода перемещения граждан, железнодорожное сообщение, организация связи. Его молдавский коллега отметил, что вопросов накопилось очень много и они должны быть решены в рабочем порядке ради улучшения условий жизни людей.

«Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае», — подчеркнул Красносельский.

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Валентин Меликов
#игорь додон #вадим красносельский
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