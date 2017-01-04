Две женщины и ребенок стали жертвами пожара под Иркутском

Иркутск, 4 декабря. Страшная трагедия произошла в Иркутской области: в городе Усть-Илимск при пожаре в многоэтажном доме погибли двое взрослых и ребенок. Как информирует пресс-служба областного ГУ МЧС России, после обеда семья легла спать, через час отец семейства проснулся и почувствовал запах дыма.

Согласно приведенным данным, мужчина вынес из квартиры мать и 12-летнего сына до приезда пожарных. На место прибыли спасатели, которые обнаружили в квартире тело супруги. Как говорится в сообщении ведомства, от отравления угарным газом погибли женщины 1940 и 1976 года рождения. В больницу был госпитализирован ребенок в тяжелом состоянии. Не приходя в сознание он скончался.

По предварительной версии, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека, включая 12-летнего ребенка, погибли в страшном ДТП под Рязанью.