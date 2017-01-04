Новости Новороссии: ВСУ оклеветали Донецк и Луганск, Киев стягивает бойцов «Правого сектора» к ЛНР

Новороссия, 4 января. Украинская армия продолжает перебрасывать подразделения «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ) к границам ЛНР. По данным Эдуарда Басурина, киевские силовики почти 1 250 раз за сутки нарушили режим без огня. Штаб АТО обвинил военнослужащих ЛНР и ДНР в обстрелах позиций ВСУ.

Украинская армия открыла огонь по КПП под Горловкой

Согласно информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, киевские силовики провели интенсивный обстрел контрольно-пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.

Украинские подразделения открыли огонь по КПП «Майорск», расположенному на севере от Горловки, накануне вечером около 23.30. Обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

Источник в силовых ведомствах республики также подчеркнул, что информации о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях в ходе обстрела на настоящий момент пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ обстреляли окрестности Донецка, Ясиноватой, а также южные поселки ДНР из тяжелых минометов, выпустив по ним в общей сложности 87 мин.

НМ ЛНР: Численность бойцов «Правого сектора» в зоне АТО растет!

Как сообщил сегодня в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко, командование украинской армии перебросило еще одно подразделение «Правого сектора» на позиции ВСУ в зоне так называемой АТО в Донбассе.

Согласно информации разведчиков ЛНР, прибытие очередного подразделения украинского националистического батальона «Правый сектор» численностью до 40 боевиков было зафиксировано недалеко от населенного пункта Сизое. Силовики прибыли на опорные пункты 14-й механизированной бригады украинской армии, рассказал представитель штаба Народной милиции республики.

По его словам, бойцы нацбатальона были переброшены именно в этот район вследствие низкого морально-психологического состояния солдат дислоцирующихся здесь подразделений ВСУ, а также из-за участившихся случаев неповиновения военнослужащих. Накануне Андрей Марочко также сообщал, что около 60 бойцов «Правого сектора» были переброшены в район населенного пункта Смелое вблизи линии разграничения сторон.

Киев продолжает бросаться обвинениями

Сотрудники пресс-центра штаба так называемой АТО сообщили, что военные подразделения народных республик Донбасса якобы вели огонь по позициям украинских военнослужащих на нескольких направлениях.

По информации штаба, опубликованной на официальной странице в Facebook, за прошедшие сутки позиции ВСУ были обстреляны 39 раз. Представители АТО утверждают, что военнослужащие ДНР якобы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям населенных пунктов Авдеевка и Луганское. Кроме того, по их данным, на мариупольском направлении велся огонь по окраинам Широкино, Талаковки, Павлополя и Водяного.

Подразделения Народной милиции ЛНР украинская сторона обвинила в обстрелах позиций киевских силовиков в районе населенного пункта Новозвановка. По словам представителей АТО, в ходе операции в этом регионе ополченцами также использовались гранатометы и различные виды стрелкового оружия.

Напомним, ранее представители оборонного ведомства ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки позиции военнослужащих Народной милиции республики подверглись обстрелам со стороны украинских подразделений три раза. Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин недавно заявил, что за прошедший год киевские силовики почти 143 000 раз открывали огонь по прифронтовым зонам республики.

Басурин: Ситуация в ДНР усугубляется!

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками почти 1 250 раз.

Он подчеркнул, что ситуация в республике значительно обострилась. По данным замкомандующего, всего за сутки киевские силовики 1 233 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Так, по территории республики было выпущено 125 мин калибрами 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие также выпустили 1 010 боеприпасов из различных видов гранатометов и произвели десятки выстрелов из вооружения БМП. Кроме того, в ходе обстрелов ими использовалось стрелковое оружие, сообщил Эдуард Басурин.

Подразделения украинской армии вели обстрел населенных пунктов, расположенных в окрестностях Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также по южным селам Новоазовского района ДНР. По информации заместителя командующего, наибольшая напряженность отмечается в районе Горловки и поселков Зайцево и Железная Балка в ее окрестностях.

Напомним, накануне подразделения ВСУ провели 282 обстрела прифронтовых территорий республики, о чем ранее сообщил Эдуард Басурин. Всего, по его данным, силовиками было выпущено 124 мины калибрами 82 и 120 мм.