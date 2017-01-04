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Американка родила близнецов одновременно в 2016 и 2017 годах
Весь мир

Американка родила близнецов одновременно в 2016 и 2017 годах

Сегодня 16:49
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Американка родила близнецов одновременно в 2016 и 2017 годах

Нью-Йорк, 4 декабря. Несколько пар близнецов появились на свет в новогоднюю ночь в родильных домах Соединенных Штатов. При этом их года рождения, указанные в свидетельствах, однозначно станут особенностью.

В штате Аризона молодая мама родила первого сына в 23.51 2016 года, а второго в 00.01 2017 года. Можно сделать заключение, что между малышами разница одновременно в десять минут и в целый год. Как отметила сама американка, роды начались буквально за несколько часов до наступления Нового года и они с супругом предполагали такой исход событий.

В свою очередь, как рассказали специалисты, в ту же ночь в Атланте и в Сан-Диего было зафиксировано три подобных случая, когда несколько пар близнецов родились в разные годы.

Напомним, как сообщалось ранее, в ходе исследований норвежские ученые пришли к выводу, что мнение о том, что детей не надо перегружать знаниями, не более чем стереотип.

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Тимур Румянцев
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