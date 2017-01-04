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Либеральные СМИ назвали политиков, которые «испортят 2017 год»
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Либеральные СМИ назвали политиков, которые «испортят 2017 год»

Сегодня 16:50
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Либеральные СМИ назвали политиков, которые «испортят 2017 год»

Нью-Йорк, 4 января. Авторы известного американского политического таблоида Politico решили назвать дюжину людей, которые, вероятнее всего, сделают мировую политику в предстоящем году немного более жестким и решительным делом. «Из-за этих людей вам в будущем году не захочется вылезать из кровати и слушать новости», — предупреждают авторы.

На первое место авторы поставили своих коллег — редакторов таблоидов из Великобритании, которые поддержали «Брексит» и предпочитают опираться на мнение простых британцев, а не на формулы толерантности в вопросе о миграционном кризисе. На втором месте среди возможных неприятностей года оказались менеджеры китайских футбольных команд, которые перешли в режим «безостановочных трат», выкупая всех способных европейских футболистов. Не остались без внимания и ставшие уже привычными «русские хакеры».

Среди самых неприятных политических фигур для Politico оказались советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, которого считают «столь неполиткорректным, что Трамп на его фоне выглядит бойскаутом», Ярослав Качиньский как самый влиятельный политик в Европе, выступающий против ЕС, его соратник по «антиевропейским» взглядам экс-президент Франции Николя Саркози, а также голландский противник исламской иммиграции в Европу Герт Вильдерс.

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Валентин Меликов
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