Королева Елизавета II впервые появилась на публике после болезни

Лондон, 4 января. Королева Елизавета II восстанавливается после простуды, работает с документами и уже появилась на публике, заявили в Букингемском дворце. Ранее отсутствие монаршей особы породило волну слухов.

В Букингемском дворце подчеркнули, что королева Елизавета уже появилась на публике после непродолжительного отсутствия.

«Она продолжает восстанавливаться, и она работает с официальными документами», — отметил пресс-секретарь дворца.

Напомним, простуда сорвала рождественские планы британской королевской семьи. Королева вместе с супругом принцем Филиппом Эдинбургским 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для празднования Рождества, однако в последний момент отменили планы в связи с болезнью королевы.

Ранее Газета.Ru сообщала, что королева Елизавета II вынуждена пропустить традиционную рождественскую службу в церкви в связи с болезнью.

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