Среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле оказались россияне

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Стамбул, 4 января. Среди задержанных турецкой полицией в рамках расследования террористического нападения в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь оказались граждан России. В общей сложности, по данным турецкого издания Hurriyet, было задержано 40 человек. Раннее появлялись сообщения только о 27 задержанных.

Как указывает издание, среди задержанных граждан России оказались уроженцы Средней Азии и Дагестана. В общей сложности это девять мужчин с семьями. Так, например, в Измире были задержаны члены трех семей; выяснилось, что некоторые из них проживали в городе Конья в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в ночном клубе.

Предполагается, что террорист может быть этническим уйгуром, въехавшим в Турцию вместе с семьей по поддельному паспорту.

Напомним, «Известия» ранее сообщили о заявлении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что личность преступника установлена.

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