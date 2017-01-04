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Как восстанавливают Восточный Алеппо: горожане требуют, чтобы Запад заплатил за восстановление того, что разрушила «умеренная оппозиция»
Новости Сирии

Как восстанавливают Восточный Алеппо: горожане требуют, чтобы Запад заплатил за восстановление того, что разрушила «умеренная оппозиция»

Вчера 16:25
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Как восстанавливают Восточный Алеппо: горожане требуют, чтобы Запад заплатил за восстановление того, что разрушила «умеренная оппозиция»

Алеппо, 4 января. Сразу после разминирования Восточного Алеппо российскими саперами на территорию, некогда занятую боевиками, вошла строительная техника. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как бульдозеры, самосвалы и грейдеры расчищают развалины, оставшиеся после четырех лет войны.

Также на видео можно увидеть сирийских чиновников во главе с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом (Imad Khamis), который лично прибыл на место, чтобы оценить масштаб разрушений и принять решения по восстановлению некогда богатого городского района Шаар (Shaar).

Как восстанавливают Восточный Алеппо: горожане требуют, чтобы Запад заплатил за восстановление того, что разрушила «умеренная оппозиция»

В Восточный Алеппо также уж вернулись почти 200 тысяч из 600 тысяч, проживающих тут ранее. Многие горожане проговаривают в камеры журналистов требование к правительствам западной коалиции: «Вы поддерживали бандитов, которых называли «умеренной оппозицией», вы давали им деньги и оружие, теперь извольте заплатить за восстановление нашего города!».

Впрочем, рабочие, расчищающие завалы, говорят, что обойдутся без западной помощи. «Мы восстановим Алеппо сами, Запад нам не поможет, пусть хотя бы не мешают», - говорит один из мужчин в кадре.

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Алексей Громов
#алеппо
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