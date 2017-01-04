Три человека, включая ребенка, погибли в страшном ДТП под Рязанью

Рязань, 4 декабря. Смертельная авария произошла в Михайловском районе Рязанской области: три человека, включая двенадцатилетнего ребенка, погибли при столкновении легковушек. Как сообщает пресс-служба МВД России по Рязанской области, ДТП случилось в среду на 191 километре автодороги «Москва-Астрахань».

Согласно приведенной информации, в районе деревни Триполье водитель иномарки Renault для совершения обгона выехал на встречную полосу, после чего на высокой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2115, который в тот момент двигался во встречном направлении. От сильного удара три пассажира отечественного авто, включая ребенка, погибли на месте. В больницу был доставлен еще один пассажир ВАЗа с травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что жизни троих человек унесло крупное ДТП в Башкирии, еще пятеро получили травмы. Трагедия произошла в Белорецком районе республики.

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