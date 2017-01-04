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ОБСЕ расширит зоны контроля на всю территорию Донбасса
Политика

ОБСЕ расширит зоны контроля на всю территорию Донбасса

Сегодня 16:29
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ОБСЕ расширит зоны контроля на всю территорию Донбасса
Киев, 4 января. Наблюдатели ОБСЕ расширят зоны контроля на всю территорию Донбасса. В первую очередь будет контролироваться соблюдение режима прекращения боевых действий. Об этом заявил председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

«ОБСЕ будет делать все, чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня»,  — заявил Курц. При этом он подчеркнул, что к возможностям миссии «надо подходить реалистично», добавив, что «необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах».

Кроме того, Курц напомнил, что единственной базой, на основании которого нужно действовать  — это минские соглашения. «И хотя меня не удовлетворяет уровень выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас», — заключил председатель ОБСЕ.

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