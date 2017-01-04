Российский лыжник Устюгов финишировал первым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Москва, 4 января. Российский лыжник Сергей Устюгов одержал четвертую победу в четырех гонках многодневки «Тур де Ски». На сей раз он оказался лучшим в гонке преследования в немецком Оберстдорфе.

Наш спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 58,5 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (+37,2 сек). Третьим стал канадец Алекс Харви (+1,08,8), сообщает Газета.Ru.

Напомним, что в гонке принимали участие и другие представители России. Это Александр Бессмертных (24 место), Алексей Червоткин (26 место), Андрей Ларьков (32 место), Петр Седов (33 место), Андрей Мельниченко (38 место) и Ермил Вокуев (39 место).

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