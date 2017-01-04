Оливье-аналитика: Роман Носиков про Новый год как повод высказаться

Новый Год — это праздник. Все в нем прекрасно: и оливье, и шампанское, и подарки. Но потом, когда подарки подарены, шампанское выпито, а оливье съеден, наступает вторая стадия праздника. Журналистская.

Понимают это не все, и в этом суть праздника. Раньше для того, чтобы выяснить, что человек думает не «публично», а на самом деле, приходилось идти на ухищрения: похищать и просматривать переписку, внедрять в сообщества шпионов и соглядатаев, рассаживать их по кабакам, чтобы слушать, что у пьяного на языке? Но все это было давно.

С изобретением социальных сетей и блогов все эти дармоеды — стукачи, информаторы, соглядатаи — никому не нужны. Люди стучат на себя сами, со старательностью и подробностью, в зависимости от умственного состояния. Но если вы полагаете себя умным, не расстраивайтесь, ведь в вашем кругу всегда найдется дурак, и он обязательно вас заложит. Ему даже не надо платить деньгами, достаточно лайков и репостов.

Накануне Нового Года, в зависимости от трудоустроенности членов тусовок, соцсети превращаются в аналог кабака, где в чаду и угаре каждый залезает на стол и с песнями-плясками извергает наружу все, что вынашивал предыдущие двенадцать месяцев. А то и всю жизнь.

Человек, интересующийся человеческими душами (из любопытства ли, по призванию, по служебному ли долгу), проснувшийся первого или второго числа, может найти на просторах Сети бескрайние залежи внутреннего содержания сограждан, пестрые как оливье. Или, если выражаться более аппетитно, человековед чувствует себя, словно маленькая девочка, вышедшая на прекрасный луг, на котором растут яркие Ятакдумаки, величественные Ценномнении, Правда Резкая и Мать-и-Перемачеха. Можно, распевая песенки и пританцовывая, срывать это все, собирать в букетик или копировать в бложик, чтобы порадовать читателей. Выложить сразу или отложить в архив.

Оглянемся на урожай нынешних праздников.

Кучеренко и репутация

Во-первых, хотелось бы отметить прекрасный текст, оставленный на просторах нашего лужка Владимиром Кучеренко, выдающим себя за Максима Калашникова. Текст красноречив, начиная с заголовка «Почему так называемый «простой народ» — стадо идиотов?».

В статье автор возмущается тем, что народ («я считаю население (народа давно нет) РФ стадом дебилов», «я вас и презираю, бараны!», «миллионы дураков») — «обсуждает это [радость некоторых наших сограждан от крушения Ту-154], а не судилище над Кунгуровым, Квачковым или парнями из ИГПР «ЗОВ». Никто не хочет говорить о «экономическом курсе» настоящего геноцида, о тарифах на ЖКХ и налогах, о воровстве власти, о страданиях русских Донбасса, о мерзких «правоохранителях» и «судьях», о том, что творит Набиуллина и что покрывает Первое Лицо...». Вместо этого, по мысли Кучеренко, народ «переключается на какую-нибудь иную ерунду. Типа выставки Стерджеса или очередного высказывания какого-нибудь дегенерата. Или плясок «мандобунта». Пока «элита» крадет ваши жизни и будущее. Презираю стадных и немыслящих!»

С одной стороны, в тексте есть здравое зерно: в самом деле, незачем придавать значимость людям, занимающимся раздражением общества в целях собственной значимости. Но с другой стороны, нам предлагается в качестве цены за избавление от кучеренковских кличек — «дебилы» и «быдло» — перестать возмущаться «пустяками» и начать возмущаться «стоящими», по мнению Кучеренко, вещами. А почему, собственно? Возмущение — это эмоциональная реакция на угрозу ценности. Вот человеческая жизнь — это ценность. Хор Александрова для простого народа, «быдла и дебила» — ценность. Дети и их безопасность — ценность. И поэтому люди возмущены пренебрежительным или враждебным отношением к этим ценностям. Потому что это опасность. Люди защищаются. Пока — в виде эмоциональной реакции. А там поглядим.

А какая ценность в Кунгурове? Он поет хорошо? Или он детей спасал, как Доктор Лиза? Или он нам рассказывал о страданиях Донбасса, как погибшие журналисты НТВ? А может быть, он радостно ржал над нашими бедами и поражениями, оправдывал террор в отношении нас и ждал поражения Донбасса, не забывая употреблять в адрес народа выражения, сходные с вышеизложенными? За это его надо ценить?

Что касается Первого Лица… Люди не возмущены им, потому что доверяют ему. Потому что Первое Лицо создал себе репутацию, которая позволяет ему многое. И Набиуллину, в том числе. Кому-то, вроде г-на Кучеренко, репутация не позволяет ничего. А кому-то — даже ЖКХ. Потому, что есть вера в то, что с Первым Лицом все исправится. И даже страдания Донбасса — народ, «быдло и дебил», верит в то, что эти страдания прекратятся и окупятся Победой.

Репутация. Хорошо тому, у кого она есть. Репутация — это вид общественной ценности. Обладатель репутации может даже позволить себе сказать «ДБ!» — и народ ему простит. А вот что будет думать народ о г-не Кучеренко с его ценным мнением о народе как населении — это даже не вопрос.

Адагамов и фашизм

Отличные последствия интеллектуально-новогодней деятельности оставил нам и Рустем Адагамов — оппозиционер и по совместительству беглец в Чехию от обвинений в педофилии. Он вдруг увидел в Киеве факельный марш в честь Бандеры, с выкриками «Юде геть!» — и забеспокоился. Ведь это же, понимаете, фашизм: «Юде геть! Демонстрация националистов вчера в Киеве. Отвратительно».

Удивительное дело. А в феврале 2014-го ему было не отвратительно, а смешно. Может, все дело в котировках бирж? Ведь тогда, по меткому наблюдению Адагамова, котировки украинской биржи подскочили в связи с победой Евромайдана. Или все потому, что Львов тогда в знак любви к Крыму и Юго-Востоку объявил день русского языка? Это тоже не прошло мимо внимания Рустема.

Удивительно все-таки. Ведь люди-то были те же. Флаги — те же. Портреты — те же. Факелы — те же. Маски — те же. Эти люди тогда просто были еще не в военной форме, без корочек аваковского МВД и без тяжелого вооружения. При том, что были уже и «поезда дружбы», и сожжение автобусов, а 28 февраля 2014-го уже было написано: «…Никаких десантов с «Майдана»... давать мразям любые обещания... вешать потом».

Или все дело в слове «юде»? То есть когда «москалив на ножи» — это не фашизм. А когда «юде геть» — уже он? Выходит, если москаль — то и ладно? Впрочем, в комментариях уже ведется работа по просвещению Адагамова. Уже разъяснено, что «юде» — это не про евреев, а про иуд-предателей. Но Рустем не верит.

Раньше, кстати, все это объясняли иначе: «москаль» — это-де вовсе не русский, а тот, кто «против самостийной Украины». Так что не будь против. Будь за. Хотя тебя и не спрашивают, чужинец.

Раньше это устраивало. Одно слово — и устраивать перестало. Позор. Отвратительно.

Мальгин и невежество

Это прекрасно, когда празднующий человек выступает соло. Но вы заметили, как оживляет любую дискуссию вмешательство дурака? Особенно если дурак искренне болеет за одну из сторон дискуссии и начинает помогать ей излагать свою позицию с полным соблюдением правила «Что у трезвого на уме — у пьяного на языке»?

Вот замечательный пример. Пишет еще один оппозиционный эмигрант Андрей Мальгин:

«Сенатор Алексей Пушков считает, что ФРГ должна отреагировать на факельное шествие, которое состоялось накануне в Киеве в честь дня рождения Бандеры. Молчание со стороны Германии равносильно поддержке, полагает Пушков. <...> Удивительно невежественный человек. Почему ФРГ не должна поддерживать Степана Бандеру? Он же там жил, в Мюнхене, при полном покровительстве властей, пока его в 1959 году не убил агент КГБ Сташинский. Причем немецкая криминальная полиция предотвратила несколько готовившихся покушений на него. Арестовали человека, который следил за детьми Бандеры, и так далее. Там же, в Мюнхене, на кладбище Вальдфридхоф его похоронили. А чекиста-убийцу удалось задержать. В 1962 году его судил немецкий суд в городе Карлсруэ. Так что немецкие власти прекрасно знают, кто такой Бандера, Пушков может не сомневаться. Мы можем по-разному относиться к Бандере, но ответ на вопрос, был ли он «союзником Гитлера», можно найти в материалах Нюрнбергского процесса (в томах 39 и 40). Не был. А жертвой нацизма был. К сожалению, на русском языке были изданы только 10 томов из 42. Целиком издать нельзя — будет противоречить извращенной советской концепции истории. А вот немцам материалы доступны полностью. Так что «власти ФРГ» имеют возможность в любой момент туда заглянуть».

Разве это не бесценно? Мальгин ведь действительно обращается к Пушкову с высоты своей как бы образованности. Похоже, он совсем не знает, как Бандера проводил время в Целленбау.

«Украинские националисты имели наибольшую свободу передвижения по территории лагеря. Связные Бандеры, с разрешения немецких властей, неоднократно покидали лагерь с целью контактов с замком Фриденталь, в котором находился диверсионно-разведывательный центр подготовки бандеровцев. Инструктором в этом центре был единственный офицер «Нахтигаль», оставшийся на свободе, Лопатинский. Он тоже, как признался в 1960 году на пресс-конференции в Нью-Йорке, был связующим звеном между руководством ОУН в лагере, действующим проводником ОУН, работающим в подполье, Лебедем, и главным штабом УПА». (Э. Прус. Герои под знаком тризуба.)

Мальгин не знает, как Бандеру выпустили и зачем.

«Бандера в моем присутствии инструктировал агентов и передал через них в штаб УПА приказание об активизации подрывной работы в тылу Красной Армии и налаживании радиосвязи с «Абверкомандой-202». <...> Бандера имел указание Главного управления имперской безопасности собрать всех украинских националистов в районе Берлина и оборонять город от наступавших частей Красной Армии. Бандера создал отряды украинских националистов, которые действовали в Берлине в составе фольксштурмов, а сам бежал». (Протокол допроса сотрудника «Абверкоманды-202» З.М. Мюллера об обучении в школах «Абверкоманды-202» украинских националистов. 19 сентября 1946 г.)

Мальгин не знает, что «воевавшего» против него Бандеру, когда тот попал в окружение в Кракове (это когда его уже выпустили), Гитлер отряжал спасать своего любимца — Отто Скорцени.

«Это был трудный рейс. Я вел Бандеру по радиомаякам, оставленным в тылу ваших войск, в Чехословакии и Австрии. Гитлер приказал доставить Бандеру в рейх для продолжения работы». (Skorzeny O. Meine Kommandounternehmen: Krieg ohne Fronten. — Wiesbaden, Munchen: Limes-Verlag. 1975).

Мальгин не читал ничего. Этот человек ничегошеньки не знает. Он невежественен, как бревно, и так же утончен. И с высоты своего положения называет кого-то невежественным.

Но дело даже не в этом. Изюминка в другом. Помните, у Пелевина рассказывается про «уровни криптодискурса»? Две стороны говорят на высоком дипломатическом языке, и тут к одной из них на помощь приходит некто, незваный и непрошеный, новогодний, с гармонью и поллитрой, и начинает излагать уровень сущностный. По которому — если переложить Мальгина — получается вот что:

«Да, мы похоронили у себя Бандеру. Да, он у нас жил до того момента, как мы его ликвидировали. Да, мы арестовали его убийцу, подосланного вами. Да, наша «денацификация» — фикция. Под контролем Британии и США ФРГ не порвала с нацистским прошлым, а стала преемником этого прошлого, но уже в роли подчиненной державы, а центр переехал в Штаты. Да, мы вас ненавидим и хотим поработить и убить. Именно поэтому мы с Бандерой. Вот откуда в правительстве Конрада Аденауэра взялись толкователь «Нюрнбергских законов» Ганс Глобке и куратор украинских националистов от Третьего Рейха Теодор Оберлендер. Последний при Аденауэре работал министром по делам беженцев, что давало нацистам идеальную возможность для легализации в новой Германии. Да и наши хозяева из США приютили всех нацистов, которых смогли».

Согласитесь, такое не каждый день удается поймать. Когда еще, как не на Новый Год? Не на День Победы же. Так что веселитесь от души. Каждый как может.