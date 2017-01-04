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Ле Пен обещала французам новую национальную валюту вместо евро
Политика

Ле Пен обещала французам новую национальную валюту вместо евро

Сегодня 16:09
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Ле Пен обещала французам новую национальную валюту вместо евро

Париж, 4 января. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах избавит Францию от доминирования евро — международной валюты Евросоюза — и вернет к обращению прежнюю европейскую денежную единицу, экю. Национальный долг Франции, подчеркнула политик, будет непременно пересчитан в новой старой валюте.

По словам Ле Пен, необходимо вернуть во Франции хождение национальной валюты параллельно с международной валютой. Кроме того, Ле Пен напомнила о старом предложении о выходе Франции из ЕС — в случае ее избрания она готова поставить вопрос о «Фрексите» [выходе Франции из ЕС, названном аналогично британскому Brexit — прим. ФАН] уже весной наступившего года.

Напомним, выборы во Франции пройдут весной 2017 года в два тура — в конце апреля и начале мая. Как сообщают сегодня «Известия», находящиеся у власти французские социалисты, чувствуя, что проигрывают республиканцам и «Национальному фронту», решили выставить на выборах премьер-министра Мануэля Вальса как политика, пользующегося авторитетом.

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Валентин Меликов
#марин ле пен
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Ученые раскрыли секрет радиосигналов инопланетян
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