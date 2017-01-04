От депрессии до шизофрении: ученые выяснили, как мясо и шоколад влияют на психику

Мадрид, 4 декабря. Шоколад и мясо могут нанести непоправимый вред организму при определенном подходе. Об этом заявила группа ученых из Испании, основываясь на анализе воздействия&nнекоторых продуктов на человеческую психику.

Так, специалисты установили, что в большом количестве мясо и шоколад могут нанести вред психическому здоровью. По словам исследователей, эти продукты оказывают возбуждающее действие на организм, в результате чего те люди, которые злоупотребляют сладостями и жирным, более всех остальных подвержены к скачкам настроения от необузданной радости до глубокой депрессии.

Как отмечают ученые, шоколад и мясо не только не навредят здоровью человека, но и будут полезными, если не злоупотреблять данными видами продуктов.

Напомним, американские исследователи из Национального института здравоохранения считают, что тем, кто набрал лишний вес, похудеть мешает их собственный мозг.