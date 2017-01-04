FAN-TV Лента новостей
ИГ показало видео, на котором дети казнят пленных курдов в Ракке
Весь мир

ИГ показало видео, на котором дети казнят пленных курдов в Ракке

Вчера 16:11
307

ИГ показало видео, на котором дети казнят пленных курдов в Ракке

Москва, 4 декабря. Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ) опубликовали видеозапись, на которой дети казнят пятерых пленных в сирийском городе Ракка.

Как стало известно, видео было обнародовано пропагандистским отделом в вилаете Ракка, принадлежащем ИГ. В роли палачей выступили пять детей. На видео можно увидеть, как они стоят за спинами пленных курдов, направив на их головы оружие. После вынесения приговора палачи стреляют им в затылок. Пленные курды одеты в оранжевые костюмы, как и на всех опубликованных пропагандистами организации ИГ видео.

Ранее сообщалось, что ВВС коалиции, возглавляемой США, ликвидировали 40 террористов в провинции Идлиб на севере Сирии

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

комментарии
Тимур Румянцев
#сирия #иг #ракка #казнь
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

Вчера 22:30
455

Новости США: дочь Трампа съехала к Обаме, в Белом доме заговорили о введении санкций против Путина

Вчера 20:06
2174

Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе

Вчера 19:30
822

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Вчера 18:08
570

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Вчера 17:16
337
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине

1:12

Звезда реалити-шоу Трампа получила должность в Белом доме

0:59

«Священную войну» спели в храме Санта-Мария-ин-Монтесанто в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

0:54

Платье от Dolce & Gabbana на жене Трампа возмутило пользователей соцсетей

0:42

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве

0:32

Названы точные данные о пострадавших в Бруклине и причина схода поезда с рельсов

0:28

Мэй назвала имя нового посла Британии в Евросоюзе

0:09

Сирия: меньше огня, больше доверия

0:06

Ученые разработали новый препарат, останавливающий меланому

23:54

Храброво откроется 5 января, в 07:30 утра по московскому времени

23:46

Близнецы в роддоме в США родились в разные годы

23:34

Стали известны три самых ожидаемых автомобиля на российском рынке в 2017 году

23:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине
Читать
Закрыть