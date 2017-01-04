ИГ показало видео, на котором дети казнят пленных курдов в Ракке

Москва, 4 декабря. Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ) опубликовали видеозапись, на которой дети казнят пятерых пленных в сирийском городе Ракка.

Как стало известно, видео было обнародовано пропагандистским отделом в вилаете Ракка, принадлежащем ИГ. В роли палачей выступили пять детей. На видео можно увидеть, как они стоят за спинами пленных курдов, направив на их головы оружие. После вынесения приговора палачи стреляют им в затылок. Пленные курды одеты в оранжевые костюмы, как и на всех опубликованных пропагандистами организации ИГ видео.

Ранее сообщалось, что ВВС коалиции, возглавляемой США, ликвидировали 40 террористов в провинции Идлиб на севере Сирии.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.